فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماصية

بينهم أطفال ونساء.. 90 حالة اعتقال في الضّفة الغربية خلال أيام عيد الأضحى

لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.. المقاومة تقصف غلاف غزة بطائرة مسيرة

في يومها الـ 257.. مجازر في غزة ورفح وقصف مكثف على المحافظة الوسطى

عقيد في جيش الاحتلال: القسّام  تزرع كاميرات كثيرة في رفح وتدير المعركة من فوق الأرض وتحتها

من يُصدّق إدارة الكذب والجهل والغطرسة والعنصرية؟! من يصدّق إدارة بايدن؟!

"عقب انهياره عدة مرات".. مسؤولة أمريكية تعترف: نواجه صعوبات في تشغيل الرّصيف العائم في غزة

واشنطن تعزّز وجودها العسكري في الأردن.. ما علاقة الحدث بالحرب على غزة؟

خبير عسكري: هكذا يمهّد الاحتلال للانسحاب من رفح قريبًا

اقتحامات واشتباكات مسلّحة في مدن الضفة الغربية

بينهم أطفال ونساء.. 90 حالة اعتقال في الضّفة الغربية خلال أيام عيد الأضحى

19 يونيو 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قالت هيئة الأسرى ونادي الأسيرالفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 90 مواطنًا بينهم أطفال ونساء في الضفة الغربية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 وأوضحت المؤسستان في بيان مشترك، أن  قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الأربعاء 35 مواطناً على الأقل في الضّفة الغربية.  

 وأوضحت أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، والخليل، وطوباس، وجنين، وقلقيلية، والقدس.

وأشارت إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9280 أسير.

ولفتت المؤسستان إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

أما في قطاع غزة، فأشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى أنّ "الاحتلال اعتقل الآلاف من أبناء شعبنا في غزة، مع استمرار حرب الإبادة". هذا بالإضافة إلى الأسرى الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري.

واعترف العدو الإسرائيلي "عبر أحد التحقيقات الصحفية الدولية باستشهاد 37 من معتقلي غزة فيما ترفض السلطات "الإسرائيلية" حتى اليوم الإفصاح عن هوياتهم وظروف استشهادهم.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة