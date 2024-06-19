لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.. المقاومة تقصف غلاف غزة بطائرة مسيرة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال"الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق جسم جوي مشبوه من قطاع غزة وسقوطه في مناطق الغلاف جنوبي القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صفارات الإنذار دوّت صباحا بمناطق غلاف غزة، تحذيرًا من تسلل مسيرة لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت طائرة مسيرة انتحارية تجاه مناطق غلاف غزة.