لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.. المقاومة تقصف غلاف غزة بطائرة مسيرة

غزة - فلسطين أون لاين
اعترف جيش الاحتلال"الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق جسم جوي مشبوه من قطاع غزة وسقوطه في مناطق الغلاف جنوبي القطاع.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن صفارات الإنذار دوّت صباحا بمناطق غلاف غزة، تحذيرًا من تسلل مسيرة لأول مرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت طائرة مسيرة انتحارية تجاه مناطق غلاف غزة.
المقا.ومة في غزة تهاجم هدفا في منطقة غلاف غزة بطائرة مسيرة هجومية .— محمود مرداوي (@Mardawi_Mahmoud) June 19, 2024
لأول مرة منذ نوفمبر الماضي .
كل يوم تثبت فيه المقاو.مة ان معلومات العدو محدودة، وجل مدخلاته المعلوماتية خاطئة فستكون مخرجاته خاطئة تنتمي للمدخلات المضللة
لذا تقديراته غالبا ما تكون خاطئة#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/oZIaGKfaJz