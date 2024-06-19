عقيد في جيش الاحتلال: القسّام  تزرع كاميرات كثيرة في رفح وتدير المعركة من فوق الأرض وتحتها

غزة - فلسطين أون لاين

كشف العقيد بجيش العدو "الإسرائيلي" يائير تسوكرمان، عن مجريات المعارك الدائرة بين قوات الاحتلال وكتائب القسام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال تسوكرمان في حديث لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن "عدد الأنفاق في مدينة رفح كبير جدًا".

وأشار إلى أن كتائب القسام تزرع كاميرات كثيرة في رفح لإدارة المعركة من فوق الأرض وتحتها.

ولفت العقيد تسوكرمان إلى أن تفخيخ المنازل والغرف في رفح قبل دخول قوات الاحتلال هو واحد من التهديدات التي تواجه الجنود المتوغلين في المدينة.

وفي تقرير سابق، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في القضاء على كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإنه قد ينهي العملية العسكرية دون تحقيق ذلك.

ونقلت القناة قول مصادر "إسرائيلية"، إنه لا تزال هناك قوات للمقاومة تخوض الحرب في قطاع غزة وقادرة على إلحاق الأذى بجنود الجيش "الإسرائيلي".

وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا بدلًا من رفح.

وقال موقع "يسرائيل هيوم"، إن "البيانات المقدمة إلى أعضاء الكنيست تشير إلى أن حماس في غزة لم تنهار بل أنها تمكنت من الحفاظ على قوتها".

