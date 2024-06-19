اقتحامات واشتباكات مسلّحة في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون شمال غرب جنين، واندلعت اشتباكات مسلحة، أطلق خلالها الاحتلال قنابل إنارة فوق البلدة كما دفع بتعزيزات عسكرية إضافية.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل من الرصاص والعبوات الناسفة خلال مرورها من بلدة السيلة الحارثية شمالي الضفة.

في قلقيلية، أُصيب شابان خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت شابين (17 و19 عامًا) أصيبا بالرصاص الحي الذي أطلقه الاحتلال صوب الشبان.

ومن جهتها، قالت سرايا القدس -كتيبة قلقيلية، إنها تصدت بالاشتراك مع عناصر "ليوث المجد" لقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لمدينة قلقيلية في الضفة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها.

كما اعتدى المستوطنون على المواطنين في منطقة القطفة ببلدة السَّموع جنوبي الخليل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في طوباس، أفادت مصادر صحفية بأن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تقوم بتفجير عبوات ناسفة أعدتها المقاومة للتصدي لاقتحامات الاحتلال في مدينة طوباس بالضفة الغربية.

في البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس طوقان بعد مداهمة منزله في حي الإرسال بمدينة البيرة.