في يومها الـ 257.. مجازر في غزة ورفح وقصف مكثف على المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 257 على التوالي، لم يترك الاحتلال أي أسلوب من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37372 شهيدًا و 85452 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في رفح، ارتكب الاحتلال مجزرةً في قصف خيام النازحين في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

وارتقى شهيد في قصف من مسيرة صهيونية بمنطقة عريبة شمالي مدينة رفح.

كما تقدّمت آليات الاحتلال تحت غطاء ناري وجوي مكثف في الحي السعودي 3 وشارع الطيارة غرب رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشابورة وحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، أطلقت طائرات مسيرة النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه شواطئ النصيرات والزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

كما اندلع حريق في منزل بمنطقة المخيم الجديد جراء استمرار القصف الصهيوني على مناطق شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف تجاه مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مسيرات الاحتلال بالرصاص منازل فلسطينيين شرقي دير البلح وسط القطاع.

كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة، قال الدفاع المدني، "لليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك تتعامل طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة مع استهداف بناية سكنية تعود لعائلة أبو صفية بمنطقة الشيخ رضوان حيث انتشلت الطواقم 6 شهداء، وعدد من الجرحى".

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيرانها الثقيلة على المناطق الغربية لمخيم الشاطئ.