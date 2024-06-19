جرائم الإبادة متواصلة.. عشرات الشهداء والجرحى باستهداف الاحتلال تجمعًا للمواطنين شرقي رفح

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ 257 على التوالي، لم يترك الاحتلال أي أسلوب من أساليب القتل والتّدمير والتّهجير إلّا وقد ارتكبه ضدّ العائلات الآمنة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37396 شهيدًا و 85523 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

استُشهد 11 فلسطينيا وأصيب 25 آخرون، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين وتجار في جنوب قطاع غزة بينما كانوا ينتظرون قوافل شاحنات المساعدات التي تحمل بضائع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأفاد مصدر طبي، بأن 11 شهيدا و25 مصابا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وذكر شهود عيان أن مواطنين وسيارات إسعاف نقلوا الشهداء والجرحى إلى مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى ميداني آخر بمدينة خان يونس.

في المحافظة الوسطى، ارتقى الشاب تامر محسن متأثرًا بإصابته إثر استهداف "إسرائيلي" صباح اليوم بالمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة النار بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف تجاه شواطئ النصيرات والزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى.

كما اندلع حريق في منزل بمنطقة المخيم الجديد جراء استمرار القصف الصهيوني على مناطق شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددًا من القذائف تجاه مدينة الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مسيرات الاحتلال بالرصاص منازل فلسطينيين شرقي دير البلح وسط القطاع.

كما نسفت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، "لليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك تتعامل طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة مع استهداف بناية سكنية تعود لعائلة أبو صفية بمنطقة الشيخ رضوان حيث انتشلت الطواقم 6 شهداء، وعدد من الجرحى".

وأطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيرانها الثقيلة على المناطق الغربية لمخيم الشاطئ.