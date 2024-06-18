"في خطوة غير مسبوقة".. وزارة الحرب "الإسرائيلية" تكشف عدد جنودها المصابين بإعاقات

غزة - فلسطين أون لاين

كشف موقع حدشوت بزمان العبري، عن إحصائيات جديدة نشرها جيش الاحتلال حول ارتفاع عدد المعاقين في صفوف جنود الاحتلال.

ووفقًا لبيان وزارة الجيش الإسرائيلي، فإن عدد المعاقين في الجيش الإسرائيلي تجاوز الـ 70 ألفًا.

وفي وقت سابق، قالت شعبة إعادة التأهيل في وزارة الحرب "الإسرائيلية"، إن قسم إعادة التأهيل يستعد لاستقبال نحو 20 ألف مصاب جديد بنهاية 2024، بينهم مصابون بأعراض نفسية منها القلق واكتئاب ما بعد الصدمة وصعوبات التكيف والتواصل.

وفي السياق، قال موقع "والا" العبري إن تل أبيب تسجل يوميًا 60 معاقًا جديدًا بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وفي نهاية عام 2023، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العام 2023 شهد إضافة أكثر من 5 آلاف معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل.

وأفادت الصحيفة بأنه: "في عام 2023، تمت إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من الجيش الإسرائيلي إلى قسم إعادة التأهيل".

وأشارت إلى أن من بين المعاقين الجدد "3400 منذ بداية الحرب" على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي بداية عام 2024، قال موقع "واللا" العبري، إن جناح إعادة التأهيل يعالج إجمالا أكثر من 64 ألف جندي معاق في الجيش الإسرائيلي، بينهم 8640 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة".

ولفت إلى أنه "يمكن أن تظهر أعراض الصدمة القتالية أثناء أو عقب نشاط ما، وقد يشعر الجندي الذي يعانيها، من بين أمور أخرى، بتسارع النبض وزيادة التعرق وارتفاع مفاجئ في ضغط الدم واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك وعدم القدرة على التركيز".

ويوم الجمعة، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن هناك تقارير مقلقة حصلت عليها حول وضع الصحة النفسية "المتدهور" الذي يعاني منه جنود الاحتلال العائدون من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن "أكثر من 10 آلاف جندي احتياط في جيش الاحتلال طلبوا الحصول على خدمات الصحة العقلية نتيجة لتجاربهم المؤلمة خلال الحرب في غزة".

وأكدت أن عددًا من جنود الاحتلال وصل بهم الضغط النفسي والجسدي إلى الانتحار بعدة أساليب. ووفقًا لتقارير سابقة، فإن جيش الاحتلال يعاني من أزمة عميقة في مجال الصحة النفسية، هي الأسوأ منذ حرب 1973.

وأمس الإثنين، أعلن جيش الاحتلال في بلاغ عسكري إصابة 3848 ضابطاً وجندياً منذ اندلاع الحرب، من بينهم 1942 خلال العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد بلغ عدد القتلى في صفوق جيش الاحتلال 662 ضابطاً وجندياً منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وقال جيش الاحتلال، إن "582 عسكريًا أصيبوا بجروح بالغة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر".

وأشار إلى أن 241 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، من بينهم 28 حالة وُصفت بالخطيرة.