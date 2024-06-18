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لجان المقاومة: استهداف عناصر تأمين المساعدات يعبّر عن منهجية واضحة بتشديد الحصار وحرب التّجويع

18 يونيو 2024 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الاحتلال الصهيوني عناصر تأمين البضائع والمساعدات جريمة حرب جديدة تعكس وحشية وسادية وفاشية جيش العدو وقادته المجرمين.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحافي، أن قصف عناصر تأمين المساعدات وقوافل البضائع تعبر عن منهجية واضحة بتشديد الحصار وحرب التجويع التي تشنها حكومة المتطرفين الفاشية على شعبنا وماكانت تستمر وتتم الا بدعم و موافقة أمريكية .

وشددت على أن كافة السياسات الإجرامية الصهيوأمريكية لن تفلح بتركيع وإخضاع شعبنا ولن تزيدنا إلا إصراراً على هزيمة العدو النازي ومعاقبته على جرائمه ونازيته.

واستهدف الاحتلال الصهيوني، أمس الإثنين، عناصر تأمين بضائع تجارية شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8 منهم.

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