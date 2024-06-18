تسريبات "إسرائيلية": حماس نجحت في الحفاظ على قوتها ولا يمكننا القضاء على كتائب القسّام في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت القناة الـ12 العبرية، أن جيش الاحتلال يواجه صعوبة في القضاء على كتائب الشهيد عز الدين القسام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإنه قد ينهي العملية العسكرية دون تحقيق ذلك.

ونقلت القناة قول مصادر "إسرائيلية"، إنه لا تزال هناك قوات للمقاومة تخوض الحرب في قطاع غزة وقادرة على إلحاق الأذى بجنود الجيش "الإسرائيلي".

وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا بدلًا من رفح.

وقال موقع "يسرائيل هيوم"، إن "البيانات المقدمة إلى أعضاء الكنيست تشير إلى أن حماس في غزة لم تنهار بل أنها تمكنت من الحفاظ على قوتها".

ويوم الأحد، كشفت القناة 12 العبرية في برامجها التحليلية، أنه بعد أكثر من ثمانية أشهر للحرب والصور القادمة من قطاع غزة تثير القلق، حيث أن عناصر حماس يتعافون في خان يونس، وفي مخيمات الوسطى وفي شمال قطاع غزة، ويبذلون قصارى جهدهم لاستعادة زمام الأمور في أيديهم وإظهار سيطرتهم على الأرض".

وأكدت القناة العبرية أن حماس نجحت في إعادة ترميم نفسها بقطاع غزة.

ومن جهتها، نقلت قناة «كان» العبرية، عن وزير الحرب يوآف جالانت، خلال زيارته للحدود مع قطاع غزة قرب رفح قوله: نرسل المقاتلين لمهمات جديرة فقط، الأثمان باهظة لكنها معركة عزيمة ومثابرة.