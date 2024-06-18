اعتقالات واقتحامات للاحتلال في الضّفة الغربية.. والمقاومة تتصدى

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات ومداهمات، تخللتها اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

في نابلس، اندلعت مواجهات مسلحة أطلق خلالها المقاومون الرصاص والعبوات الناسفة تجاه آليات قوات الاحتلا المقتحمة لمنطقة رفيديا.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية قصرة جنوب نابلس، وداهمت غدة بنايات سكنية وعاثت فيها خرابًا، وأخضعت عددًا من المواطنين للتحقيق الميداني، واعتقلت كلًّا من: مصطفى نديم أبو ريدة، وزين سائد كنعان.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية صفا شمال غرب المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت كلًّا من: جلال معروف، أحمد عبد الرزاق فلنة، ومصطفى ذياب.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلًا لعائلة شبانة في بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت الأسير المحرر بهاء ثائر شبانة.

واعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمود سليمان أبو عادي خلال اقتحام قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخلها الجنوبي، وداهمت منزلًا لعائلة "خطاب" واعتقلت الشقيقين محمد وجمال خطاب.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة وشاب خلال اقتحامها بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرق طولكرم، وداهمت أحياءها وشوارعها.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة عنبتا شرق طولكرم.