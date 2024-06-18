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حرب "الإبادة الجماعية"

في اليوم الـ 256.. مجازر دامية في النّصيرات وقصف متواصل على رفح

18 يونيو 2024 . الساعة 07:53 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 256 على التوالي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والمذابح ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي متابعة آخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتقى منذ السابع من أكتوبر 37347 شهيدًا وأُصيب أكثر من 85372 آخرين جراء العدوان الصهيوني المتواصل.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشابورة وسط رفح، بالتزامن مع إطلاق نار متواصل من المروحيات الصهيونية.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من المباني في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 8 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الراعي" في مخيم ١ بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال حواصل لعائلة "المدهون" مقابل صالة عبد العال بمخيم 5 في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "حرب" في بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء  17 شهيدا وسط القطاع بعد قصف منزلين في مخيم النصيرات لعائلتي "الراعي" و"المدهو"ن ومنزل لعائلة "حرب" في مخيم البريج فجر اليوم.

في غزة، ارتقى شهيدان إثر قصف طائرات الاحتلال مواطنين بشارع الرشيد غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

#رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة النصيرات

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