ارتقاء حكم كرة قدم دولي في غزة بسبب إغلاق المعابر

غزة/ فلسطين أون لاين:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الحكم هاني مسمح، أحد أبرز حكام كرة القدم في قطاع غزة، متأثرا بالاصابة التي تعرض لها قبل شهرين.

وأصيب الحكم مسمح برصاصة في البطن، وخضع للعلاج في مستشفى شهداء الأقصى، وأكد الأطباء في حينها أن حالته خطيرة، ويحتاج لتحويلة للعلاج خارج الوطن، لكن إغلاق معبر رفح منع خروجه كغيره من الاف الجرحى.

وكان مسمح من أكفأ حكام كرة القدم في قطاع غزة، وأدار العديد من المباريات الهامة في بطولات الموسم الماضي، علما أنه يحمل الشارة الدولية بلعبة كرة القدم الشاطئية.

وتشير آخر إحصاءات آثار العدوان الحالي على قطاع غزة ، إلى استشهاد 185 رياضياً فلسطينياً بينهم 79 لاعبا، وتدمير 45 منشأة رياضيّة، واعتقال أكثر من 11 رياضياً، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.