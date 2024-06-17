ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 151 منذ بدء العدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الصحافة الفلسطينية في القطاع، منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 151 شهيدًا وشهيدة خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وأكد "الإعلامي الحكومي" في تصريح صحفي، استشهاد الزميل الصحفي محمود قاسم؛ الصحفي في صحيفة فلسطين وموقعها الالكتروني "فلسطين أون لاين".

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 255 على التوالي حربها التدميرية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مستمر ومكثف على المنازل المأهولة والمنشآت السكنية والمدنية.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37347 شهيدًا و 85372 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي مايو/ آيار الماضي، أكد تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين بغرض قتلهم وليس إصابتهم فقط في محاولة لقتل الحقيقة.

وعقّب رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام على تقرير الربع الأول من هذا العام بأن الأمر الطبيعي في كل الحروب والنزاعات يكون عدد الجرحى أكثر بكثير من عدد القتلى، وهذا ما يجعل ما يحدث في فلسطين بالأمر غير الطبيعي، لأن هذا يشير ويدلل على أن هناك قرار على أعلى مستوى سياسي في منظومة كيان الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية في محاولة لقتل الحقيقة.

وأضاف اللحام أنه ولهذا السبب تم منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار ما تسمى محكمة العدل العليا لكي ينفرد الاحتلال بقتل الصحفيين الفلسطينيين أمام العالم الصامت على الجرائم والاعور تجاه الإبادة الجماعية وليستمر بالطعن والتشكيك بمهنية الصحفيين الفلسطينيين في غزة.