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حصيلة جديدة.. الاحتلال يعلن ارتفاع حصيلة الجنود القتلى منذ مطلع حزيران الجاري

17 يونيو 2024 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، بإصابة 16 عسكريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال في بلاغ عسكري إصابة 3848 ضابطاً وجندياً منذ اندلاع الحرب، من بينهم 1942 خلال العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد بلغ عدد القتلى في صفوق جيش الاحتلال 662 ضابطاً وجندياً منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

وقال جيش الاحتلال، إن "582 عسكريًا أصيبوا بجروح بالغة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر".

وأشار إلى أن 241 عسكريًا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، من بينهم 28 حالة وُصفت بالخطيرة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية،  فقد قُتل 19 ضابطًا وجنديًا من قوات الاحتلال خلال المعارك في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، منذ مطلع حزيران/ يونيو الجاري.

وأوضحت المعطيات أنه في الفترة ما بين الأول إلى الخامس من حزيران، قُتل جندي "إسرائيلي" في هجوم بمسيّرة أطلقها حزب الله على تجمع عسكري لجنود الاحتلال في "حرفيش" على الحدود الفلسطينية اللبنانية.

#الحرب على غزة #إصابة جنود #طوفان الأقصى

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