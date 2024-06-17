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نتنياهو يحلُّ حكومة الحرب ووسائل الإعلام العبري تكشف: هكذا سيتم اتخّاذ القرارات السياسية المُتعلقة بالحرب

17 يونيو 2024 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة البث العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حلّ حكومة الحرب التي أنشأها بعد يوم من معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفادت هيئة البث بأن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء حكومة الحرب بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش الانضمام إليها،  بعد أيام من استقالة الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو سيقيم مجلسًا مقلصًا للمشاورات الحساسة بدلًا من مجلس الحرب الملغى.

وأضافت القناة العبرية، "بعد حل مجلس الحرب.. أبلغ نتنياهو الوزراء أنه سيقوم بإجراء مشاورات "حساسة" في دائرة محدودة من الشخصيات في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الوزراء، كمجلس أو طاولة نقاش مصغّرة".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نتنياهو سيشكل مجلسًا سياسيًا مصغرًا يضم وزيري الحرب والشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي.

وقبل أسبوع، أعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب، متّهمًا نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، وداعيًا إياه للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية.

وكان مجلس الحرب يمثل أضيق هيئة سياسية وأمنية لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو معني باتخاذ القرارات السياسية زمن الحرب.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #حكومة الحرب

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