القسام تبثُّ مشاهد نوعية لـ"كمين مفترق النابلسي" غرب غزة

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأحد، مشاهد للكمين الذين نصبته في مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة، القريب من محور نيتساريم.

وأظهرت المشاهد رصْد كتائب القسام مناطق تموضع جنود الاحتلال في المنطقة، التي تشهد تواجدًا كثيفا للآليات العسكرية والدبابات والجنود.

ووفقًا للمشاهد، فتمت العملية بدءًا من زرْع مجاهدي القسام العبوات الناسفة شديدة الانفجار في المنطقة، والاستعداد لتفجيرها عند وصول الآليات.

وأظهر الفيديو لحظات تفجير العبوات الناسفة في دبابات الاحتلال لحظة وصولها، وقصف المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل؛ للإجهاز على جنود الاحتلال وقوات الإنقاذ.

وبعد تفجير حقل الألغام، تقدمت الآليات والجيبات الإسرائيلية بالتزامن مع ستائر دخانية للتغطية على عملية إجلاء القتلى والجرحى، حيث رصدت عملية هبوط طائرات مروحية لنقل القتلى والجرحى.

وخُتمت المشاهد بتصريح الناطق باسم القسام أبو عبيدة، والذي أكد فيه أن "ضرباتنا الموجعة للعدو ستستمر في كل مكان يتواجد فيه".

واعترف الاحتلال، أمس الأحد، بمقتل أحد الجنود لترتفع حصيلة قتلى الاحتلال، خلال الساعات الماضية، منذ كمين مدرعة النمر فجر يوم عرفة، إلى 12 قتيلا، 8 منهم قتلوا دفعة واحدة في استهداف المدرعة، واثنان في كمين للقسام، بالقرب من مفترق النابلسي بمحور نيتساريم، إضافة إلى قتيل متأثرا بجراحه قبل نحو أسبوع، وكذلك قتيل أمس في تفجير المبنى جنوب القطاع.