القوات المسلّحة اليمنية تستهدف سفينتين ومدمرة في البحرين الأحمر والعربي

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلّحة اليمنية، أمس الأحد، عن تنفيذ عمليتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمر، انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ورداً على الجرائم المرتكبة بحق إخوانِنا في قطاع غزةَ، ورداً على العُدوان الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدنا.

وقالت القوات اليمينة في بيان عسكري، إن "القوة الصاروخية والقوات البحرية نفّذت عمليتين عسكريتين في البحرِ الأحمر، الأولى استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستية، والثانيةُ استهدفتْ سفينةَ ( CAPTAIN PARIS) بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئِ فلسطين المحتلة".

وأوضحت أن سلاح الجوّ المسير نفّذ عمليةً عسكريةً ثالثةً استهدفتْ سفينةَ ( Happy Condor)في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

وأشارت إلى أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأكدت القوات اليمنية أن العمليات الثلاث حققت أهدافَها بنجاحٍ.

وشددت على أنها مستمرةٌ في الانتصارِ للشعب الفلسطينيِّ والردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.