"تخللها اعتقالٌ تعسّفي".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات في مدن الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملات اقتحام ومُداهمة لعدد من قرى ومدن الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال حي الجعيدي واعتقلت السيدة دنيا داود للضغط على نجلها "طارق" لتسليم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من البنايات السكنية والمحال التجارية وعاثت فيهم خرابًا واعتدت على مالكيها وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرقي قلقيلية، وجابت أحياءها وشوارعها وانسحبت منه دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أرطاس جنوب المدينة وداهمت منازل عدد من المواطنين وعاثت فيها خرابًا، واعتقلت الشاب عبدالله محمد عايش.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي عوريف وعقربا جنوبي مدينة نابلس، وداهمت منزل الأسير عيسى بني فضل.

في أريحا، شنّت قوات الاحتلال حملة مُداهمة واسعة لمنازل المواطنين في مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي غرب مدينة أريحا.