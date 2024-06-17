في ثاني أيام عيد الأضحى.. مجزرة في غزة وقصف متواصل على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 255 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة بدعم أمريكي كامل، ضاربًا في عرض الحائط كافة قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، ومتحديًا المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بعد الاستناد إلى كافة الأدلة التي تؤكد ارتكابهما جرائم إبادة جماعية وحرب تجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي آخر معطيات حول حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، أعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، ارتفاع الحصيلة إلى 37337 شهيدا و85299 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية في اليوم الـ 255 من الحرب الصهيونية على غزة:

في رفح، استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية، صباح اليوم، منزلاً بالقرب من الكراج الشرقي وسط مدينة رفح.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أحرقت صالة المغادرين بمعبر رفح.

وتواصل القصف الجوي والمدفعي الصهيوني على مناطق غرب مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات "كواد كابتر" النار تجاه أراضي زراعية بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في مدينة غزة، توغلت آليات الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي غزة وسط قصف عنيف وتحليق مكثف للطائرات المسيرة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة "كواد كابتر" نيرانها في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب 13 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الزرقا شمال مدينة غزة.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب 4 آخرين إحداهما بحالة حرجة جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة "مقاط" في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الصهيونية نيرانها صوب المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.