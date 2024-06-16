الصحة بغزة: 41 شهيدًا بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 41 فلسطينيًا وأُصيب 102 آخرين في ثلاث مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة إلى 37337 شهيدًا و85299 مصابًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الفائت.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ254 وسط تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، باليوم الأول لعيد الأضحى المبارك؛ مخلفًا مزيدًا من الضحايا الدمار.

وطال القصف منذ ساعات الليل مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما نسف جنوده عدة مبان سكنية في بلدة المغراقة شمال المخيم.

وفي جنوب القطاع، شنّت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي تل السلطان غرب مدينة رفح، التي تعرضت لقصف مدفعي عنيف استهدف وسط وغرب المدينة، التي تواصل قواته عدوانه العسكري فيها.