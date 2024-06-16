جيش الاحتلال يتراجع عن "هدنة تكتيكية" في جنوب غزة بعد ساعات من الإعلان عنها

تراجع الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 16 يونيو/حزيران 2024، عما أسماها بـ"هدنة تكتيكية" في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة عن الإعلان عنها، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الجيش يوآف غالانت، لم يعرف مسبقاً بها، مما اضطر الجيش لإصدار بيان توضيحي.

في بيانه الأول، قال جيش الاحتلال إنه سينفذ "وقفاً تكتيكياَ" للنشاط العسكري في أجزاء من جنوب غزة، للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع.

حيث أشار إلى أن النشاط العسكري سيتوقف اعتباراً من الساعة 08:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، إلى الساعة 19:00 يومياً حتى إشعار آخر على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.

لكن جيش الاحتلال سرعان ما نشر توضيحاً، أكد فيه أن لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمليات في رفح مستمرة.