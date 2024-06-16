"موعدنا رحاب القدس".. رسالة كتائب القسام بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“- مقطعا مصورا للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وتضمن المقطع، الذي نشر مساء السبت، مشاهد لمقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام بأسلحتهم خلال معركة طوفان الأقصى وخلال استهدافهم لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في المقطع “موعدنا رحاب القدس.. فاتحين.. مهللين.. مكبرين”.

إلى كل من ضحّى وصبر.. وكل من آوى ونصر.. وكل من ساند وآزر..

لغزتنا الصامدة.. ولشعبنا الفلسطيني الأبي

للمقاومة الباسلة في شتّى الجبهات

لأمتنا الإسلامية والعربية العظيمة

كل عام وأنتم بألف خير ولتحرير القدس أقرب.



أضحى مبارك pic.twitter.com/tiH5G3CPCx — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) June 16, 2024

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء السبت 14 يونيو/حزيران 2024، إن عملياتها "المركبة والنوعية" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تعد "تأكيداً على فشل" الجيش الإسرائيلي، وتوعدته "بالمزيد".

جاء ذلك في بيان على تليغرام للناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة.

وقال أبو عبيدة إن "عمليتنا المركبة والنوعية في رفح تأكيد جديد على فشل العدو أمام مقاومتنا وضربة موجعة لجيشه.. ولدينا المزيد".

وأضاف: "ستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا".

وكانت "القسام" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أنها نفذت "كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة".

وأوضحت أنها "استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع (دي 9) بقذيفة (الياسين 105)، مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وأضافت أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105"، مما أدى إلى تدميرها وقتل جميع أفرادها.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده وضباطه جراء تفجير ناقلة جند خلال معارك رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت "القسام"، مساء اليوم السبت، أن مقاتليها تمكنوا من "إيقاع قوة مدرعة تابعة للاحتلال في حقل ألغام أعد مسبقا على مفترق النابلسي جنوب غرب مدينة غزة".

وأوضحت أنه "فور وصول القوة المدرعة إلى المكان تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت أنه "تم رصد هبوط الطيران المروحي التابع للاحتلال لإخلاء القتلى والجرحى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و296 شهيدا، وإصابة 85 ألفا و197 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.