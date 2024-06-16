أهالي غزة يحيون عيد الأضحى وسط قصف متواصل. تطورات اليوم الـ254

غزة/ فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 254 يومًا على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة "تجويع السكان" ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وتختفي طقوس استقبال العيد من شوارع قطاع غزة التي اكتست بمظاهر الدمار، حيث كانت في هذا الوقت من كل عام تتجهز بالزينة والأضواء والأراجيح.

وغيّبت الحرب أسواق العيد لا سيما الخاصة ببيع الأضاحي والتي يطلق عليها الفلسطينيون بالعامية اسم "أسواق الحلال".

ويتزامن العيد لهذا العام مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد للعام 17 على التوالي ومنع استيراد السلع والبضائع، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

تكبيرات العيد والتهليل من غزة، من فوق جراحنا وركامنا

كل عام وغزة بخير وهترجع بخير باذن الله. pic.twitter.com/ZthWjpOXsP — إسلام الحلاق. (@eslamhalaq) June 15, 2024

وفي أول أيام عيد الأضحى، يواصل طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأحد الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأعلن جيش الاحتلال صباح الأحد ما أسماه “وقفاً تكتيكياً لإطلاق النار” في رفح يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، على طول المحور الذي يتم فيه نقل المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم.

وخلال هذه الساعات، بحسب إعلان جيش الاحتلال، لن يتم مهاجمة المنطقة للسماح بمرور آمن لشاحنات المساعدات الإنسانية.

ويشكل هذا الإعلان اعترافا من الاحتلال بأنه كان يهاجم قوافل المساعدات الإنسانية.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وارتقى 5 شهداء من عائلة الحمايدة جراء قصف على مخيم الشابورة في مدينة رفح، وهم:-

1.محمود ابراهيم الحمايدة

2.أحمد ابراهيم الحمايدة

3.محمد عبد الرحمن الحمايدة

4.محمد بشار الحمايدة

5.إبراهيم بشير الحمايدة

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم غارتين على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة ولم يبلغ عن إصابات.

ونفذ طيران الاحتلال حزاماً نارياً عنيفاً شرق المحافظة الوسطى، ونسف مبانٍ سكنية جديدة شمال مخيم النصيرات.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل مدينة غزة، وتعرض جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لإطلاق نار كثيف من طائرات “كواد كابتر” وآليات الاحتلال.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وقنابل دخانية صوب المناطق الغربية بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، تزامنًا مع تعرض المنطقة لقصف إسرائيلي من قبل الزوارق الحربية.

وارتفعت يوم السبت، حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37296 شهيدا و85197 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق آخر معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.