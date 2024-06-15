شهيد متأثرًا بجراحه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد طفل فلسطيني وأُصيب اثنان آخران مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك، شرق نابلس في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب، عن استشهاد الطفل سلطان عبد الرحمن سلطان خطاطبة (16 عامًا)، جراء إصابته برصاص الاحتلال في بيت فوريك.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أن طواقمها في نابلس تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في بيت فوريك، إحداها بالصدر ووصفت بالخطيرة جدًا، فيما أُصيب مواطن (45 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ، وطفل (16 عامًا) بالرصاص الحي بالقدم، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وداهم جيش الاحتلال منزل المطارد أحمد الرشاد بالبلدة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين؛ إن "مجاهدينا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".

وفي جنين، اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين في جنين، كما استهدف إطلاق نار جيش الاحتلال في شارع حيفا وسط المدينة.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الجلزون شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

أصيب 8 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية