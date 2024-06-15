فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"وقُتل جميع أفراد النّاقلة".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بكمائن نوعية في رفح

استشهاد لبناني وإصابة آخر بقصف الاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان

الصّحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" تتجاوز الـ 37 ألف شهيد

أستاذة بجامعة أمريكية لـ"فلسطين أون لاين": الصُّمود الأسطوري للمقاومة يحفّز التّضامن الدولي مع القضية

الجنرال الصهيوني بحماية الخفير العربي

بعد فرض "النواب الأمريكي" عقوبات عليها.. 93 دولة تجدد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية

اعترافات "إسرائيلية": 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمة “الصّحة العقلية” بعد عودتهم من معارك غزة

"في يوم عرفة".. أبو عبيدة يبعث رسالةً لحجاج بيت الله الحرام

آخر التّطورات الميدانية لليوم الـ 253 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

"انفجرت بهم النّاقلة وقُتلوا جميعًا".. الإعلام العبري يكشف تفاصيل حدث أمني "صعب" في معارك رفح

بالفيديو "يأكل المقلوبة ويستمع إلى الموسيقى".. سرايا القدس تنشر تسجيلًا لأسير "إسرائيلي" وتبعث تساؤلًا لحكومة الاحتلال والمستوطنين

15 يونيو 2024 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
...

بثّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، رسالةً مصورة تظهر مقتطفات من حياة الأسرى "الإسرائيليين" لديها.

ونشرت السرايا رسالةً لحكومة الاحتلال وجنود الأسرى، تقول فيها: "لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟"

وأظهر مقطع الفيديو الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير، وهو يشارك آسريه طعامهم ويأكل المقلوبة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد المعاملة الحسنة التي حظيَ بها كتسير قبل مقتله بغارة صهيونية.

وأعادت السرايا بث جزء من كلمة صوتية سابقة للناطق باسمها، أبي حمزة، يؤكد فيها أن استعادة الاحتلال لأسراه لن يتم إلا عبر صفقة تضمن وقف الحرب على غزة بشكل تام.

ويُشار إلى قوات الاحتلال قالت في نيسان/ أبريل الماضي، إنها استعادت جثة الأسير المذكور من مكان دفنها في مدينة خانيونس جنوب غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة