بثّت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، رسالةً مصورة تظهر مقتطفات من حياة الأسرى "الإسرائيليين" لديها.

ونشرت السرايا رسالةً لحكومة الاحتلال وجنود الأسرى، تقول فيها: "لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟"

وأظهر مقطع الفيديو الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير، وهو يشارك آسريه طعامهم ويأكل المقلوبة الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد المعاملة الحسنة التي حظيَ بها كتسير قبل مقتله بغارة صهيونية.

وأعادت السرايا بث جزء من كلمة صوتية سابقة للناطق باسمها، أبي حمزة، يؤكد فيها أن استعادة الاحتلال لأسراه لن يتم إلا عبر صفقة تضمن وقف الحرب على غزة بشكل تام.



ويُشار إلى قوات الاحتلال قالت في نيسان/ أبريل الماضي، إنها استعادت جثة الأسير المذكور من مكان دفنها في مدينة خانيونس جنوب غزة.