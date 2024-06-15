"وقُتل جميع أفراد النّاقلة".. القسّام تدكُّ جنود الاحتلال وتستهدف آلياتهم بكمائن نوعية في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 253 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم وإيقاع أفراد القوات بين قتيل وجريح بمحاور التوغل في غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "مع صبيحة يوم عرفة نفذ مجاهدونا كمين مركب ضد آليات العدو المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح حيث تم استهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح".

وتابعت، "وفور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها".

وقصفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس موقع "صوفا" العسكري برشقة صاروخية.

وأكدت القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها تمكنت من استهداف مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.