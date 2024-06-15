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استشهاد لبناني وإصابة آخر بقصف الاحتلال دراجة نارية جنوب لبنان

15 يونيو 2024 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد صباح اليوم مواطن لبناني وأصيب آخر في استهداف الاحتلال دراجة نارية بين مدينة بنت جبيل وعيترون جنوب لبنان.

وأعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، استشهاد شخص وإصابة آخر في غارة "إسرائيلية" على محيط مدينة بنت جبيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة مسيرة هاجمت أحد عناصر حزب الله في عيترون بجنوب لبنان، إضافة لقصف المنطقة بالمدفعية.

وتصاعدت حدة المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، مؤخرًا، عقب استشهاد القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة "إسرائيلية" جنوب لبنان، الثلاثاء الماضي.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد غاراته على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء لبنان

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