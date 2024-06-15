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أستاذة بجامعة أمريكية لـ"فلسطين أون لاين": الصُّمود الأسطوري للمقاومة يحفّز التّضامن الدولي مع القضية

15 يونيو 2024 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت البروفيسورة بجامعة سان فرانسيسكو  د. رباب عبد الهادي، إن واشنطن لا تزال تتصرف على أنها شريك وداعم للاحتلال "الإسرائيلي" في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

وأكدّت عبد الهادي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتعامل كأسير لدى اللوبي اليهودي، ويهدف لاستقطاب دعمه على حساب المبادئ الأساسية والمصالح الرئيسية لبلاده وحزبه.

وذكرت أن واشنطن تحول دون معاقبة أو مسائلة "إسرائيل"؛ لهذا فالأخيرة تلقي بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية، وأيضا قرارات مجلس الأمن.

وأضافت، "تشعر بأنها مسنودة من أمريكا، لهذا فهي تتعامل معها كابنة مدللة وكدولة استثنائية".

وتابعت، "على واشنطن أولًا أن تلتزم بالقانون الدولي، بقرارات مؤسسات المجتمع الدولي، حينئذ ستتصرف كدولة تؤمن بالقانون، وتلزم "إسرائيل" به".

وشددت على أن استمرارية المقاومة وأدائها الاسطوري، والصمود الاسطوري كذلك للشعب الفلسطيني بغزة، تحفز الشعوب للإستمرار والإصرار على التضامن مع القضية الفلسطينية، وفقًا لتعبيرها.

وتابعت، "بالنهاية سترى الولايات المتحدة نفسها مضطرة لأخذ مواقف من الاحتلال، كما اضطرت التعامل وقت الفصل العنصري مع حكومة جنوب افريقيا".

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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