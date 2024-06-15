اعترافات "إسرائيلية": 10 آلاف جندي طلبوا الحصول على خدمة “الصّحة العقلية” بعد عودتهم من معارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أمس الجمعة، أن هناك تقارير مقلقة حصلت عليها حول وضع الصحة النفسية "المتدهور" الذي يعاني منه جنود الاحتلال العائدون من قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن "أكثر من 10 آلاف جندي احتياط في جيش الاحتلال طلبوا الحصول على خدمات الصحة العقلية نتيجة لتجاربهم المؤلمة خلال الحرب في غزة".

وأكدت أن عددًا من جنود الاحتلال وصل بهم الضغط النفسي والجسدي إلى الانتحار بعدة أساليب.

ووفقًا لتقارير سابقة، فإن جيش الاحتلال يعاني من أزمة عميقة في مجال الصحة النفسية، هي الأسوأ منذ حرب 1973.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هناك تراجع في رغبة البقاء ضمن الخدمة العسكرية، الأمر الذي ذفع جيش الاحتلال للبحث عن متطوعين لدعم جهوده العسكرية في غزة.

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3763، منهم 1902 أصيبوا منذ بداية المعارك البرية يوم 27 من الشهر ذاته.

كما أن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 646 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، بينهم 294 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة، غير أن مستشفيات ووسائل إعلام عبرية أكدت أن العدد الفعلي لقتلى ومصابي الجيش أكبر مما يعلن عنه.