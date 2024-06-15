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"انفجرت بهم النّاقلة وقُتلوا جميعًا".. الإعلام العبري يكشف تفاصيل حدث أمني "صعب" في معارك رفح

15 يونيو 2024 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشفت وسائل الإعلام العبري، صباح اليوم السبت، عن تفاصيل حدث أمني صعب تعرّض له جنود الاحتلال خلال المعارك الضّارية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، "في حوالي الساعة 5:00 فجراً في غزة، أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخ مضاد على عربة مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقُتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

وأفادت مصادر عبرية بأن ناقلة الجند المستهدفة التي انفجرت واحترقت بمن فيها كانت تقل 8 جنود وضباط من وحدة الهندسة الذين يعتمد عملهم على نسف المنازل وحرقها.

وأكد موقع حدشوت بزمان، أنه تم إبلاغ 8 عائلات "إسرائيلية" بمقتل أولادهم في معارك قطاع غزة بعد إصابة آليتهم بصاروخ مضاد للدروع.

وأوضح أن عددًا من مروحيات الإخلاء هبطت في مستشفيات "شعاري تسيدك" و"بلينسون" بعد نقلها جنودًأ قتلى ومصابين من رفح.

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عددًا من الجنود أُصيبوا بعد صعود آلية عسكرية إسرائيلية على عبوة ناسفة في قطاع غزة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #معارك غزة

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