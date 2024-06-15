"في يوم عرفة".. أبو عبيدة يبعث رسالةً لحجاج بيت الله الحرام

دعا الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، حجاج بيت الله الحرام أن يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر منصة "التليجرام، "إننا إذ يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله المحتلين الغاصبين نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة".

وأكد أن "طوفان الأقصى" انطلق من أجل ثالث الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أنّ مناسك الحج هي فرصة لنذكّر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله ويعيث فيه فسادًا وتهويدًا كل يوم.

تأتي تغريدة أبو عبيدة في فجر اليوم الذي توجَّه فيه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات) قرب مكة المكرمة، وذلك بعد أن باتوا ليلتهم بمشعر منى يوم التروية.

ولليوم الـ 253 على التوالي يواصل الاحتلال الصهيوني حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والجرائم، وحارمًا حجاج غزة من الذهاب للديار الحجازية لأداء فريضة الحج بعد إغلاقه معبر رفح البري لأكثر من 40 يومًا على التوالي.