اقتحامات واعتقالات.. قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومُداهمات تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن "طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون، شمالي رام الله".

وأشارت الجمعية إلى أن إحدى الإصابات رصاص حي في الرأس، ووصفت بـ "الحرجة"، والأخرى شظايا رصاص حي في البطن والرجل.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من البنايات السكنية واعتقلت المواطن فوزي دغمش وهو من قطاع غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مالك حسن حنيف، عقب مداهمة منزل عائلته في حي المصايف شمالي رام الله.

في جنين، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة كفردان غربي جنين، تصدّى خلالها الشبان بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى ،فهود الكتائب-جنين، "يتصدى مقاتلونا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لبلدة كفردان، ويخوضون اشتباكات عنيفة معها بالرصاص والعبوات المتفجرة"

وأعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين مجموعات كفردان، أن مجاهديها تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين، وفتّشتها وعاثت فيها خرابًا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي برقين ورمانة غربي جنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لاختناق عدد من المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل، وداهمت أحياءها وشوارعها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.