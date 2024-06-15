آخر التّطورات الميدانية لليوم الـ 253 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 253 يومًا على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جريمة "تجويع السكان" ومنْع دخول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين خاصةً إلى مناطق شمال قطاع غزة المحاصر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وارتقاء عدد من الشهداء بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وفي أحدث إحصائية لضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، فقد ارتقى 37266 شهيدا و85102 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقًا لإحصائيات الصحة الفلسطينية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد قصف الاحتلال عددًا من المنازل فوق رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "حتحت" في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفلان وسيدتان، وإصابة آخرين.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الجماصي" في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الرملاوي" في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط سوق البسطات في الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب ساحل مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة في محيط منطقة اليرموك والصحابة بمدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصف منطقة الشمعة بحي الزيتون وحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 14 شهيدا وأكثر من 50 مصابًا وصلوا مستشفيات غزة جراء قصف قوات الاحتلال 3 منازل بحيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر صحفية بأن دوي انفجار سُمع، صباح اليوم، في المحافظة الوسطى.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها في محيط "نتساريم" وغارات على منطقة الزهراء وسط قطاع غزة.

وفي رفح، استشهد مواطن إثر قصف الاحتلال على مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي السعودي وتل السلطان غربي مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا بجوار المستشفى الميداني الإماراتي وسط مدينة رفح، ما تسبب بحالات هلع بين المصابين والطواقم الطبية.