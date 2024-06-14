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"رايتس ووتش" تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات

14 يونيو 2024 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، محكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مجزرة النصيرات، التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد بينهم أطفال ونساء، حيث شكلا عدد الضحايا منهم 44% من الشهداء.

قال كينيث روث، وهو المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الخسارة الفادحة في الأرواح الفلسطينية التي رافقت عملية إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لأربعة أسرى، في 8 حزيران/ يونيو، تستدعي التحقيق.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بحسب المدير التنفيذي السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الشهداء بينهم 64 طفلا و57 امرأة، أي 44 في المئة من العدد الإجمالي.

مردفًا بأنه نظرا لأن العديد من الرجال الذين استشهدوا أثناء العملية كانوا في سوق قريبة، فيجب أن نفترض أن نسبة كبيرة منهم كانوا من المدنيين. وهذه حصيلة مروعة".

وأشار روث، إلى أن "القانون الإنساني الدولي يتطلب أن يمتنع الجيش عن شن هجوم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين مفرطة مقارنة بالفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة".

#غزة #مجزرة النصيرات

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