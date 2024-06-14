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إصابة جندي إسرائيلي بعد تعرضه للدهس قرب حاجز غرب رام الله

14 يونيو 2024 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أصيب جندي إسرائيلي، جراء تعرضه للدهس قرب حاجز رنتيس غرب رام الله؛ مساء اليوم الجمعة.

وأعلن جيش الاحتلال، عن إصابة أحد جنوده  بجراح وصفت بالمتوسطة، ونقله إلى المستشفى، وقال إن قواته شرعت بمطاردة المركبة الضالعة في الدهس.

وجاء عن الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت بلاغا حول سرقة سيارة من منطقة المركز وتوجهها نحو حاجز رنتيس، وعند وصولها جرى محاولة وقفها التي أسفرت عن إصابة عنصر أمن بجراح.

وورد في بيانها، أن "المركبة فرت من المكان وعناصر الشرطة وقوات الجيش شرعوا بالبحث ونصب حواجز من أجل ضبط السيارة والمشتبهين".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين أحدهما بحالة خطيرة والآخر طفيفة جراء تعرضهما لضربة شمس خلال تدريب صباح اليوم.

#رام الله #الضفة الغربية

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