تقرير ينشر حقائق مفزعة حول واقع أطفال غزة في ظل حرب الإبادة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلام الحكومي، اليوم الجمعة، حقائق هامة ومفزعة عن واقع أطفال غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية، المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

بـ "لغة الأرقام"، قتلت غارات الاحتلال 15,694 طفل، ونحو 34,000 طفل أُصيبوا و 3,600 طفل مفقود تحت الأنقاض

فيما فقد نحو 1,500 طفل أطرافهم أو عيونهم أو بعاهة مستدامة بسبب الإصابة ومالا يقل عن 200 طفل مختطف لدى الاحتلال.

وأصبح 17,000 طفل أيتام، 3% منهم فقدوا كلا الوالدين و أكثر من 700,000 طفل نزحوا قسراً عن أماكن سكناهم.

نحو 650,000 طفل فقدوا منازلهم بعد أن دمّرها الاحتلال، و625,000 طفل أجبرهم العدوان على ترك مقاعد الدراسة، وضياع العام الدراسي

وبحسب إحصائيات المكتب الحكومي، فإن 98% من أطفال غزة لا يجدون مياه صالحة للشرب، ويعتمدون على أقل من 3 لترات مياه يومياً

ويعاني 3,500 طفل من مرض مزمن، معرضين للموت بسبب سوء التغذية وعدم توفر العناية الطبية اللازمة

وما يقارب 60,000 جنين في بطون أمهاتهم، معرضين للإجهاض والموت أو لتشوهات خلقية بسبب تأثيرات القنابل والمتفجرات

نحو 40,000 طفل رضيع لم يحصلوا على التطعيمات واللقاحات اللازمة بشكل منتظم، فيما ظهر على 82,000 طفل أعراض سوء التغذية، 35% منهم يعانون أعراض حادة

بينما 33 طفل فقدوا حياتهم بسبب المجاعة وسوء التغذية