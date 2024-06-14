"نتساريم" في مرمى نيران المقاومة .. والقسام تؤكد: نخوض "معارك ضاريّة" برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 252 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، خوضها معارك ضاريةً مع قوات الاحتلال في غربي حي تل السلطان، غربي رفح، حيث واستهدفت 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية، بقذائف "الياسين 105".

ودكّت كتائب القسّام القوات الإسرائيلية جنوبي غربي حي تل السلطان، بقذائف "الهاون".

واستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنوداً إسرائيليين، بقنابل "برق" المقذوفة المضادة للأفراد، في وسط رفح.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في المدينة.

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات القوات الإسرائيلية في محيط موقع "كرم أبو سالم"، شرقي رفح، بوابل من قذائف "الهاون" الثقيل.

أما في "نتساريم"، فاستهدفت سرايا القدس مركزاً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة، بصواريخ "107".

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى أيضاً مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال في المحور، بعدد من قذائف "الهاون".

من جهتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّها استهدفت تموضعاً لقوات الاحتلال في غربي "نتساريم"، بقذائف "الهاون" أيضاً.