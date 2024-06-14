"تفخيخ منزل وعين نفق".. القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوتين "إسرائيليتين" بحي الزيتون

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 252 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تمكن مقاتليها من تفجير منزل وعين نفق مفخخين في قوتين إسرائيليتين، بحي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح.

وفي بيانها، أعلنت القسام أن عناصرها تمكنوا من تفجير منزل مفخخ مسبقًا بقوة إسرائيلية شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان، إنّ مقاتليها أوقعوا القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، و"رصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" لإخلائهم شرق حي الزيتون بمدينة غزة"، بحسب البيان.

كما أعلنت في بيان لاحق أنها استهدفت تجمعًا للقوات الإسرائيلية شرق حي الزيتون "بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120 ملم".

وتخوض القسام معارك ضاريةً مع قوات الاحتلال في غربي حي تل السلطان، غربي رفح، حيث واستهدفت 3 دبابات "ميركافا" إسرائيلية، بقذائف "الياسين 105".

ودكّت كتائب القسّام القوات الإسرائيلية جنوبي غربي حي تل السلطان، بقذائف "الهاون".

واستهدفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنوداً إسرائيليين، بقنابل "برق" المقذوفة المضادة للأفراد، في وسط رفح.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثّق استهدافها جنود الاحتلال وآلياته في المدينة.

بدورها، استهدفت كتائب شهداء الأقصى تجمعات القوات الإسرائيلية في محيط موقع "كرم أبو سالم"، شرقي رفح، بوابل من قذائف "الهاون" الثقيل.

أما في "نتساريم"، فاستهدفت سرايا القدس مركزاً إسرائيلياً للقيادة والسيطرة، بصواريخ "107".

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى أيضاً مقرّ قيادة "جيش" الاحتلال في المحور، بعدد من قذائف "الهاون".

من جهتها، أكدت كتائب المقاومة الوطنية - قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّها استهدفت تموضعاً لقوات الاحتلال في غربي "نتساريم"، بقذائف "الهاون" أيضاً.

يأتي ذلك فيما اعترف الاحتلال بإصابة 10 جنود إسرائيليين، خلال الساعات الـ24 الماضية، اثنان منهم بالمعارك البرية في قطاع غزة، بحسب معطيات الجيش.

وذكرت مصادر عبرية، عن هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى تل هشومير، تنقل جرحى جنود من قطاع غزة.

وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى 3832 ارتفاعاً من 3822 أمس الخميس. وبذلك يكون عدد الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 10 جنود.

وأشارت المعطيات إلى أن اثنين من الجرحى أصيبا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إجمالي المصابين بالمعارك البرية في غزة إلى 1940 مقارنة بـ1938 أمس الخميس.

وأشار إلى أنه يتلقى حالياً العلاج 28 جندياً بحالة خطيرة و187 بحالة متوسطة و29 بحالة طفيفة.

وطبقاً للمعطيات، فإن 650 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول بينهم 298 بالمعارك البرية في قطاع غزة.