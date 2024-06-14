فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قراءة عسكرية: الاحتلال يحاول التّوغل في رفح ولن يدخل في حرب مع لبنان لهذه الأسباب!

توثيق: هكذا نفّذ الاحتلال جرائمه ضدّ الصّحافيين في قطاع غزة

مسؤول "إسرائيلي" سابق: حماس مدرسة في التّفاوض وحكومتنا تقتاد مفاوضيها " كـ"الماعز"

في يومها الـ 252.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

حماس: ليست لدينا فكرة حول عدد الأسرى الأحياء ويمكن التّوصل لاتفاق إذا تصرفت واشنطن بإيجابية

تثبيت التحوّل الاستراتيجي وهندسة الميدان شمالي فلسطين

لهذه الأسباب.. تصرّ المقاومة على انسحاب الاحتلال من محوري نتساريم وفيلادلفيا

"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

شهيدتان وجرحى في غارة "إسرائيلية" على الجنوب اللّبناني

القوات اليمنية تستهدف 3 سفن بالبحرين الأحمر والعربي

الجبهة الشّعبية تحمّل الإدارة الأمريكية مسؤولية التواطؤ مع حرب التجويع ضدّ قطاع غزة

14 يونيو 2024 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

 حمّلت الجبهة الشّعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ مع حرب التجويع التي يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها ضد شعبنا خصوصاً في محافظة شمال قطاع غزة.

وحذّرت الجبهة الشعبية في بيان صحافي من خطورة استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة خاصة في شمال القطاع، والتي ازدادت بصورة ممنهجة بعد الاجتياح الصهيوني البري لمدينة رفح، وإغلاق جميع المعابر.

وقالت، إن "استمرار معاناة القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود جراء السياسات الصهيونية المتعمدة تهدد حياة الآلاف من المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال".

وأضافت، "لقد أفادت مصادر طبية عن معاناة مئات الأطفال خاصة في الشمال من سوء التغذية والجفاف، وهو مؤشر واضح على أن المجاعة بدأت تلوح في الأفق من جديد في القطاع لاسيما في الشمال".

وشددت الجبهة الشعبية على أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الإغاثية والطبية والوقود جريمة صهيونية جديدة تشارك بها الإدارة الأميركية وأطراف دولية هدفها الدفع نحو مجاعة جديدة مما يتطلب تحركاً جماهيرياً دولياً وفورياً وعاجلاً لخطورة الوضع الإنساني في القطاع.

وأكدت أن الصمت تجاه هذه الأوضاع الكارثية الإنسانية الخطيرة يُعد تواطؤًا مع حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة، مشددةً على ضرورة أن يتَحمّل الجميع مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في القطاع من جرائم غير مسبوقة.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شمال غزة يجوع #حرب التّجويع على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة