مسؤول "إسرائيلي" سابق: حماس مدرسة في التّفاوض وحكومتنا تقتاد مفاوضيها " كـ"الماعز"

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مضمون مقابلة مع الرئيس السابق لقسم المعتقلين والمفقودين، المقدم آفي كالو، على إحدى أكثر الإذاعات استماعًا والتي علق فيها بشكل لافت على موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس ورئيسها في غزة القائد يحيى السنوار.

وقال المقدم آفي "مما لا شك فيه أن رفض حماس والسنوار، الذي يفرك يديه بكل سرور في مواجهة الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" على الساحة الدولية، وغيرها من العناصر، يدفعه إلى الموقف الصارخ للغاية الذي يتخذه حاليًا برفضه في هذه العملية".

وأضاف، " حماس مدرسة في التفاوض على الصفقة، وهذا مُعاكس تمامًا لطبيعة المفاوضين "الإسرائيليين"".

وتابع، " مفاضو "إسرائيل" كالماعز اعتادوا أن يتم إعدادهم بلغة المفاوضات".

وأشار آفي إلى تقليص رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لصلاحيات الوفود التفاوضية.

وعندما سئل إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تؤثر، أجاب: "إنه تحدٍ صعب للغاية بالنسبة للدول الغربية، وبالتأكيد بالنسبة لقوة مثل الولايات المتحدة، حتى مع كل القوة التي يمتلكها الأميركيون، في النهاية من الصعب أن يتدخلوا".

ومن جهته، قال المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إيتمار آيخنر عن مسؤولين "إسرائيليين"، إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار لا يثق "بإسرائيل" ومقتنع بأنها ستفجر الاتفاق على كل أمر صغير، ولهذا يصر على الاتفاق على كل شيء حتى قبل المرحلة الأولى، بحيث تدخل "إسرائيل" إلى المرحلة الإنسانية وهي تعرف بأن الحرب انتهت وليس لها مخرج من هذا".