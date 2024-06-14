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القوات اليمنية تستهدف 3 سفن بالبحرين الأحمر والعربي

14 يونيو 2024 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت القوات المسلحة اليمنية، أمس الخميس، إنها نفّذت ثلاث عمليات في البحر الأحمر والبحر العربي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع في بيان صحفي، إن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسير في القوات المسلحة استهدفوا 3 سفن، وتمكنوا من إصابتها إصابةً مباشرة.

وقال، إن "العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية في البحر العربيّ، واستهدفت سفينةَ ( Verbena ) وأصابتها إصابةً مباشرةً، ما أدّى إلى اشتعال الحريق فيها".

واستهدفت العملية الثانية سفينة ( Seaguardian ) في البحر الأحمر، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة  ( Athina )في البحر الأحمر، وأصيبتا إصابةً مباشرة.

وأشار إلى أن العمليتين الأخيرتين نُفذتا بعددٍ من الصواريخ البحرية البالستية والطائرات المسيرة.

وشدد سريع على أنَّ القوات المسلحة اليمنية ماضية في توسيع العمليات وتطوير القدرات العسكرية إسناداً ونُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة ودفاعاً عنِ اليمن العزيز، مؤكدًا أنها لن تتوقفَ عمليات الإسناد إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عنِ الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

#اليمن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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