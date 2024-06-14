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لهذه الأسباب.. تصرّ المقاومة على انسحاب الاحتلال من محوري نتساريم وفيلادلفيا

14 يونيو 2024 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، عن أسباب إصرار المقاومة الفلسطينية على ضرورة انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" من معبر رفح ومحور فيلادلفيا ومحور نتساريم، مؤكدًا أن هناك أبعاد سياسية وإستراتيجية خلف تلك الأسباب.

وأوضح الدويري أن سيطرة الاحتلال على محور فيلادلفيا ومعبر رفح  سيعزل قطاع غزة عن العالم وعن المحيط العربي، لأن معبر رفح هو الرئة التي يتنفس بها الغزيون، وحسمت حرب 2014 عندما اتخذت مصر قرارًا بأنها لن تدخل غزة وحيدة.

ونفى الدويري أن تكون مهمة هذا المحور هو نقل الإمدادات كما يزعم الاحتلال، بل إن هدفه هو فصل شمال قطاع غزة عن جنوبها، لأن الخطة "الإسرائيلية" كانت تقضي بتفريغ غزة بالكامل من سكانها.

وأشار إلى أن بقاء الاحتلال في محور نتساريم يعني تقسيم القطاع إلى "قاطع شمالي وقاطع جنوبي"، ولذلك ركزت المقاومة الفلسطينية وخاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال أيضا من نتساريم.

وقال الدويري إن 5 ألوية تقودها الفرقة 163 توجَد فيرفح، خصص جزء منها لممر فيلادلفيا، وكانت العقدة الرئيسية بالنسبة لجيش الاحتلال هي مخيم رفح وقلب مدينة رفح، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتخوف من الدخول في عمق المنطقة رغم صغرها. 

ويوم الثلاثاء، سلّم رئيس المكتبها السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الرد على المقترح "الإسرائيلي" الخاص بوقف إطلاق النار إلى رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت المصادر أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات على المقترح "الإسرائيلي" بما يشمل وقف إطلاق النار. كما شملت التعديلات الانسحاب "الإسرائيلي" من كامل قطاع غزة بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

#معبر رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #محور فيلادلفيا #محور نتساريم

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