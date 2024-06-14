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"انتهاكات مُتصاعدة".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

14 يونيو 2024 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة لعدة مناطق في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اعتقالات ممنهجة للشبان.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال  حيي كفر سابا والنقار في المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت  المواطن غسان جبريل.

واعتقلت قوات الاحتلال والد ووالدة وشقيق المطارد طارق داوود خلال اقتحام حي الجعيدي بمدينة قلقيلية.

في القدس، داهمت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة "مطير" في مخيم قلنديا شمال المدينة، واعتقلت الشاب بلال أحمد مطير.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدة آليات مخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أحياءها وشوارعها، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل  الطفل تامر محمد سيد علي (13 عامًا)، أثناء مروره عبر حاجز عسكري عند المدخل الجنوبي لجنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين على الأقل بينهم فتى من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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