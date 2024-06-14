شهيدتان وجرحى في غارة "إسرائيلية" على الجنوب اللّبناني

غزة - فلسطين أون لاين

استشهدت مواطنتان لبنانيتان وأصيب العشرات، مساء الخميس، في قصف صهيوني استهدف مبنى جنوبي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية، إن غارةً عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الصهيوني على مبنى في بلدة جناتا جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره وارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر محلية استشهاد المسعفة في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي سالي سكيكي جراء قصف الاحتلال على بلدة جناتا جنوب لبنان.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في جنوب لبنان بدوره أنه انتشل شهيدة و ٢٠ جريحًا مدنيًا بينهم أطفال نتيجة للغارة الإسرائيلية.

وجاء العدوان الإسرائيلي في ظل حالة من التصعيد العسكري بين حزب الله اللبناني و"أسرائيل".

وأمس الخميس، أكدت مصادر لبنانية أن الطائرات الحربية والمسيرات "الإسرائيلية" شنت غارات على بلدات: بليدا، وعيترون، والقنطرة، ومرجعيون، وحاريص وجبل الريحان، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات: شبعا، والوزاني، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان.