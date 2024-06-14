في يومها الـ 252.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 251 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتّدمير والتهجير إلا وقد ارتكبه ضد المدنيين، ضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية برفح وعدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان "الإسرائيلي إلى 37232 شهيدًا و85037 إصابةً منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

في غزة، قصفت طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الشيخ في شارع النفق بحي الدرج شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهداء معظمهم من النساء والأطفال.

وارتقى 3 شهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "البكري" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه شاطئ بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيد طفل وأُصيب 10 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو جلمبو" في مخيم البريج وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة المغراقة ومحيط مفرق نتساريم شمال مخيم النصيرات بقطاع غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال مباني في منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

في خان يونس، ارتقى شهيد في قصف مدفعية الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خانيونس جنوبي القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه غرب مدينة رفح. بالتزامن مع غارة على مناطق وسط مدينة رفح.