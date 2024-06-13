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تحذيرات أممية من مخاطر تراكم 330 ألف طن نفايات بمناطق سكنية بغزة

13 يونيو 2024 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، من مخاطر بيئية وصحية "كارثية" جراء تراكم أكثر من 330 ألف طن من النفايات في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت الوكالة الأممية، على منصة "إكس" إن هناك "أكثر من 330 ألف طن من النفايات متراكمة في مناطق مأهولة بالسكان بجميع أنحاء قطاع غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية".

 وأشارت إلى، أن "الأطفال يبحثون في القمامة يومياً".

وشددت المنظمة على أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية" في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت نحو 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

#غزة #حرب الإبادة #كوارث إنسانية

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