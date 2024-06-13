الكشف عن ضلوع شركة أبل بدعم توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف موظفون ومساهمون حاليون وسابقون في شركة "أبل" (Apple) الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، عن تورطها بالتبرع لمجموعات تمول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ووقع هؤلاء على رسالة مفتوحة تدعو إدارة شركة "أبل" إلى التوقف عن مطابقة تبرعات الموظفين للمنظمات التي تعزز المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها من المنظمات التي تدعم الجيش الإسرائيلي.

جاء في الرسالة: "نحن نتضامن مع زملائنا في Apples4Ceasefire الذين طلبوا من شركة "أبل" إزالة منظمتين تمولان المستوطنات غير القانونية من Benevity".

وأضافت: "نطلب من شركة آبل التحقيق على الفور والتوقف عن مطابقة التبرعات لجميع المنظمات التي تعزز المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وتدعم الجيش الإسرائيلي".

وتشمل المنظمات المدرجة في الرسالة المفتوحة أصدقاء الجيش الإسرائيلي، وHaYovel Inc، وOne Israel Fund، والصندوق الوطني اليهودي، ومنظمة IsraelGives.

وتم التوقيع على الرسالة من قبل 133 شخصًا، يقولون إنهم إما موظفون حاليون أو سابقون، أو مساهمون داخل الشركة.

وتأتي الرسالة وسط حركة متنامية بين العاملين في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة لدعوة شركاتهم إلى سحب استثماراتها من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومؤخرًا سحب الاستثمارات من الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر / وكالات