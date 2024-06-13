المقاومة تبث مشاهد "ملحمية" في دكّ تحشدات العدو بغزَّة.. والاحتلال يعترف بخسائره "الفادحة"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 251 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي باكورة العمليات، بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد من دك قوات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

كتائب القسام: استهداف غرف القيادة والسيطرة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل

نشرت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الخميس، صورًا لقنصها جنديًا إسرائيليًا في محور نتساريم جنوبي حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي الكتائب أثناء الاستعداد للعملية، ثم إطلاق النار على الجندي الذي كان واقفا بجوار دبابة فسقط أرضا بعد إصابته.

كتائب شهداء الأقصى



مشاهد من قنص جندي من جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب حي تل الهوا. pic.twitter.com/v3s0huhWcK — الحـكـيم (@Hakeam_ps) June 13, 2024

وأمس الأربعاء، نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لسيطرة مقاتليها على مسيّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة. وقالت في بيان مقتضب “مشاهد من عملية إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع (كواد كابتر) أثناء تنفيذها مهام استخبارية في أجواء القاطع الشمالي”.

وأوضحت الكتائب أن للمسيّرة مميزات عدة، من بينها أنها تحتوي على جهاز تحديد المواقع، وكاميرا تصوير حرارية عالية الدقة، ومكتشف ليزر لتحديد الإحداثيات بدقة عالية، وهي تُعَد من أحدث طائرات الاستطلاع المسيّرة.

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مقاتليها لدبابة إسرائيلية من طراز ميركافا، شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا إن الاستهداف كان ضمن كمين مركب.

وأمس الأربعاء، أعلنت سرايا القدس تنفيذ عدد من العمليات ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة، هي:

قصف أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز الإسرائيلي شرقي مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون.

كما قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محيط مسجد السلام غربي مخيم الشابورة في مدينة رفح بقذائف الهاون عيار 60.

وأعلنت السرايا، استهداف جنود الاحتلال بعبوة أرضية -مجهزة مسبقا- بالقرب من مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصف مركز للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة، برشقة صواريخ (107).

من جانبه، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 11 عسكريًا إسرائيليًا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشفت عن ذلك بيانات نُشرت الخميس على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

ووفقا لهذه البيانات التي اطلع عليها مراسل الأناضول، بلغ عدد العسكريين المصابين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 3 آلاف و822 ارتفاعا من 3 آلاف و811 أمس الأربعاء.

وبذلك يكون 11 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الإجمالي، ألف و938 عسكريا أُصيبوا منذ بداية التوغل البري بغزة في 27 أكتوبر.

وأشار الجيش إلى أن 26 عسكريا بـ"حالة خطيرة" لا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى 186 عسكريا بـ"حالة متوسطة"، و29 بـ"حالة طفيفة".

ووفقا للبيانات ذاتها، قتل 650 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 298 منذ بدء التوغل البري.