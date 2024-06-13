فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بـ "جسد نحيل وملامح منهكة".. هكذا خرج عزيز دويك من أقبية الاحتلال بعد 9 أشهرٍٍ (صور)

تقرير أممي يكشف: مقتل ما لا يقل عن 14 إسرائيليًا عمدًا على يد جيشهم في 7 أكتوبر

ألمح لـ "انقلاب عسكري"... تغريدة ناطق سابق لجيش الاحتلال تشعل الجدل في "إسرائيل"

الصّحة بغزة: 30 شهيدًا و 105 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصّحة العالمية تحذّر: سكان غزة يواجهون مجاعةً كارثية ولا بدّ من إدخال المساعدات قبل فوات الأوان

مؤسسات الأسرى: 9185 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ السابع من أكتوبر

زحالقة لـ"فلسطين أون لاين": نتنياهو لا يريد إلّا الحرب وأمريكا لا يراهن عليها

في يومها الـ 251.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

قراءة في معركة استرجاع أربعة أسرى

"بقنابل تدميرية أمريكية".. تحقيق يكشف تفاصيل جديدة حول مجزرة "آل أبو عيدة" بمخيم جباليا

بـ "جسد نحيل وملامح منهكة".. هكذا خرج عزيز دويك من أقبية الاحتلال بعد 9 أشهرٍٍ (صور)

13 يونيو 2024 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
...
f5c9f30b-a21a-4534-9de3-ef3c1b428d04.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

لا تكاد تعرفه من النظرة الأولى، فصورة الرجل الذي اعتدناها، تغيرت كليًا وخرج بجسد نحيل ولحية كثة وملامح الإرهاق والعذاب واضحةً عليه، تعكس الظروف المروعة التي لا يزال يواجهها الأسرى في أقبية الاحتلال ومعسكراته السرية، من شتى صنوف التعذيب والتنكيل المتبعة من قبل إدارة السجون، دون تفريقٍ بين طفل أو مريض أم رجل مسن.

Untitled-1-6.jpg
 

 بعد 9 أشهرٍ قضاها رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، في سجون الاحتلال، أفرج عنه اليوم الخميس، من سجن النقب الصحراوي، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة جدا، في ظل سياسة الإهمال الطبي.

حيث يعاني د. دويك من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، وسبق أن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت حصى الكلى، ومنذ اعتقاله، لم يتلق الدويك العلاج الطبي المناسب.

GP9bp-PXsAAlMGo.jpeg
 

وتولى الدويك، وهو من مدينة الخليل (جنوب) رئاسة المجلس التشريعي منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، لكن رئيس السلطة محمود عباس أعلن أن المحكمة الدستورية في رام الله قررت حل المجلس أواخر 2018.

 

#الأسرى #عزيز دويك #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة