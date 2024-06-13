ألمح لـ "انقلاب عسكري"... تغريدة ناطق سابق لجيش الاحتلال تشعل الجدل في "إسرائيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت قناة "الآن 14" العبرية يوم الخميس، إنّ الناطق العسكري السابق، العميد (احتياط) آفي بينياهو، أثار عاصفة من الغضب، بعدما أشار عبر منصة "إكس" إلى استعدادات تجري للانقلاب العسكري على حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف بينياهو جملة "نعمل على ذلك"، أي على التجهيز للانقلاب العسكري، قبل أن ينوه إلى أنه كان "يمزح"، وأردف: "الجدية مستحيلة طوال الوقت".

גבירותי ורבותי,

דובר צה"ל לשעבר, מפקד גל"צ ויועץ הבטחון של רבין ז"ל - אבי בניהו במסר מזעזע!@IL_police @itamarbengvir pic.twitter.com/QLKKEY2753 — הדיגיטאלית (@LTurkishdizi) June 12, 2024

وأوضحت القناة أن العاصفة بدأت حين قام مغرد مجهول بالرد على تغريدة بينياهو، التي كانت تنتقد في المجمل سياسات رئيس الوزراء في ظل تكرار إطلاق صافرات الإنذار في الشمال، طوال أمس الأربعاء، بالتزامن مع احتفال اليهود بعيد الأسابيع "شفوعوت".

وعلق المغرد المجهول بالقول: "ربما يتطلب الأمر هنا انقلابًا عسكريًّا"، فما كان من بينياهو إلا أن ردّ عليه بقوله: "نعمل على ذلك".

القناة نبَّهت إلى أن منظمة تطلق على نفسها اسم "العقيدة القتالية"، دعت إلى فتح تحقيق عاجل ضد الناطق السابق باسم الجيش واعتقاله، وعدَّت ما كتبه عبر حسابه "تحريضًا خطيرًا".

واضطر نينياهو إلى حذف التغريدة وزعم أنه كتبها كنوع من روح الدعابة، وأنه لا يمكن أن يتحلى بالجدية طوال الوقت، وقال إن إسرائيل لن تشهد انقلابًا عسكريًّا.

المصدر / وكالات